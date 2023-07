Starke Rauchentwicklung ist der Feuerwehr am Donnerstag aus der Kirchgasse in Bad Dürkheim gemeldet worden. Also rückten die Brandbekämpfer mit drei Fahrzeugen und 15 Rettern aus. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass Ursache des Rauchs ein normales Grillfeuer war. „Es war alles in Ordnung und harmlos“, berichtet Wehrleiter Karlheinz Bayer von dem Einsatz, der nur rund 20 Minuten dauerte.