An Ostersonntag gegen 16 Uhr wurde die Freinsheimer Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung an der Frankenthaler Hütte alarmiert. Bei der Erkundung stellten die Wehrleute fest, dass eine dreiköpfige Gruppe in der Nähe der Hütte ein Grillfeuer entzündet hatte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm die Personalien der Gruppenmitglieder auf und sprach einen Platzverweis gegen sie aus. Gegen 17.45 Uhr war der Einsatz für die 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet.