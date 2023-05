Die Kerwesaison der Bad Dürkheimer Ortsteile wird mit der Kerwe Grethen-Hausen am ersten Maiwochenende eröffnet. Festauftakt für die Kerwe, die von Freitag, 5. Mai, bis Dienstag, 9. Mai, auf dem Platz vor der „Alten Schule“ in Grethen stattfindet, ist am Freitag um 19 Uhr.

Organisiert wird die Kerwe für Jung und Alt gemeinsam von Festausschuss, Vereinen und Beschickern. Höhepunkte des Festes sind der Frühschoppen mit Blasmusik am Sonntag, 7. Mai, 11.30 bis 14 Uhr, und der Auftritt der Dubbeglas-Brieder zum Kerweausklang am Dienstag. Allerdings werden auch an allen anderen Kerwetagen laut Ortsvorsteher Dieter Walther verschiedene Musikgruppen auftreten. „Es ist für jeden etwas dabei“, versichert Walther vorab.

Für das leibliche Wohl sorgt Michaels’ Schlemmerimbiss. Getränke gibt es im Schubkarchstand bei der SKG Grethen, Timo und Sonja bieten im Kerwehaus auch Cocktails, Schnäpse und „gemixte“ Überrraschungen an. Das katholische Männerwerk Grethen-Hardenburg beteiligt sich im Pfarrsaal St. Josef an der Kerwe. Dort findet auch eine Bilderausstellung über die Geschichte von Grethen-Hausen und den Naturfreunden statt, die von den Grethenern Helmut Haas und Jürgen Mayer zusammengestellt wurde.

Die protestantische und die katholische Kirchengemeinde bereichern die Kerwe mit kirchlichen Veranstaltungen.