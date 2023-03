Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade in der Brutzeit sollten Spaziergänger dem Horst eines Greifvogels lieber nicht zu nahe kommen. In Freinsheim wurden wegen einiger Angriffe auf Spaziergänger sogar Warnschilder aufgestellt. Was bei solchen Greifvogelattacken zu beachten ist und wieso es überhaupt dazu kommt.

Beim Naturdenkmal „Hahnenplatz“ westlich von Freinsheim wurde Anfang März ein Mann beim Joggen von einem Greifvogel angegriffen. Auch in den Tagen danach seien weitere, ähnliche