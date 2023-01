Die Derkemer Grawler laden am Samstag, 4. Februar, 17.11 Uhr, zur Prunksitzung in die Salierhalle ein. Mit dabei sind unter anderem außer den Gruppen der Grawler die Dubbeglasbrieder, Tal Ötzi und die Altstadtfunken aus Opladen. Die Unterhaltungsband Andy & Friends begleitet den Abend musikalisch. Zum Abschluss gibt es eine Party im Foyer. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf per Mail an die Adresse u_schatzinger@yahoo.de oder telefonisch unter 06322 63511.