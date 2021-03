In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte laut Polizei die Schlosskirche in Bad Dürkheim sowie ein angrenzendes Wohnhaus mit Graffiti verunstaltet. Die Täter besprühten demnach mehrere Wände und Türen mit Schriftzügen in roter Farbe. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Schlosskirche verdächtige Personen wahrgenommen hat, möge mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Kontakt aufnehmen unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.