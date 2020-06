Am Montag, 15. Juni, wurde schon wieder ein FCK-Graffiti in Weisenheim am Berg entdeckt: Unbekannte haben im Südtiroler Ring einen Stromverteilerkasten beschmiert. Die Aufschrift lautet „1.FCK 1900“. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden von 100 Euro. In Weisenheim am Berg werden derzeit immer wieder 1.FCK-Graffitis entdeckt, Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Polizei Bad Dürkheim bittet daher um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.