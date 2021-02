Unbekannte haben laut Polizei zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, in der Bahnstraße in Ellerstadt Hauswände, Zäune, Briefkästen, Straßenlaterne, Sicherungskasten und das Gefallenendenkmal vor dem Kindergarten mit silberfarbener Sprühfarbe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.