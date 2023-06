30 Jahre ist der Förderverein Gradierbau alt, seine Geburtsstunde schlug 1993 zunächst als Initiative Gradierbau. Anlass für die Initiative war der erste Brand des namensgebenden Bauwerks im Jahr 1992. Auf den runden Geburtstag stieß man vor der Mitgliederversammlung mit einem Gläschen Sekt an.

In den zwei Pandemiejahren habe es kaum Veranstaltungen der „Saliner“ – so nennen sich die Vereinsmitglieder – gegeben, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Beate Philipp, die die Versammlung in Vertretung der Vorsitzenden Petra Dick-Walther leitete. 318 Mitglieder hat der Förderverein. Er konnte damit einen kleinen Mitgliederzuwachs verbuchen.

Weil es kurz vor Beginn der zweiten Salinen-Serenade im vergangenen Jahr kräftig zu regnen begonnen hat, seien weniger Gäste als erwartet gekommen. In der Kasse des Vereins zeigte sich laut Schatzmeister Bernd Kirsch ein kleines Minus von rund 813 Euro beim Jahresabschluss. Die Kasse des Fördervereins sei trotzdem gut gefüllt, beruhigte Kirsch, man könne weiter Sandsteinpfeiler für die Saline bezahlen. Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die sanierungsbedürftigen Sandsteinpfeiler der Saline nach und nach auszutauschen. Der Vorstand plane, in eigener Regie einen Pfeiler aufzubauen, kündigte Philipp an.

RHEINPFALZ-Benefizlauf Ende September

Der lange vorgesehene Bau einer Salzsiedepfanne (Sudpfanne) solle angegangen werden, Man werde sie beim Salinenfest 2024 präsentieren können, schätzte Philipp. Sie bedanke sich bei Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) dafür, dass bei den Festen vieles auf „kurzem Weg“ mit der Stadt erledigt werden könne. Der Dank liege auf Seiten der Stadt angesichts dessen, was der Förderverein für die Saline tue, erwiderte Glogger.

Am 7. Juli ist die Salinen-Serenade. Karten gibt es in Michlers Haus der Guten Weine und bei der Tourist-Information. Für 24. und 25. September ist das Salinenfest mit dem RHEINPFALZ-Benefizlauf geplant.