Ein neuer Aufzug soll im Dezember in den Dürkheimer Gradierbau eingebaut werden. Das hat Bauamtsleiter Dieter Petry in einer Sitzung des Bauausschusses mitgeteilt. Der Aufzug in den Salinen macht seit Jahren Probleme. Besonders die sogenannte Totmannschaltung (eine spezielle Art der Sicherung) und die Türen waren oft defekt. So kam es immer wieder zu belastenden Situationen, in denen Menschen mit Behinderung im Lift stecken blieben. Ein leichter zu bedienender Aufzug soll nun Abhilfe schaffen.