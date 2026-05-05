Die Gemeinde Bobenheim am Berg würde gerne Grünflächen durch Schafe oder Ziegen beweiden lassen. Wie der Beigeordnete Sebastian Prinzler (SPD) nun in einer Sitzung des Gemeinderates mitteilte, ist das aber nicht möglich. Prinzler berichtete, er habe bei einem Schäfer ein Angebot eingeholt. Dieser wäre bereit dazu, einmal pro Jahr für einen begrenzten Zeitraum seine Schafe auf den nicht allzu großen Flächen weiden zu lassen. Dafür fordere er 8500 Euro – etwa doppelt so viel, wie das Mähen der Flächen mit Geräten kostet. Bernd Eisenbarth (FWG) regte an, bei weiteren Schäfern anzufragen. Prinzler will das nach eigener Aussage zwar versuchen, doch er erklärte, es gebe nur wenige Schäfer und der Preis liege wahrscheinlich bei anderen in der gleichen Höhe. Denn der Grund für den Preis seien die Kosten, die entstehen, weil Schäfer eine Vielzahl von Vorschriften beachten und vieles dokumentieren müssten, so Prinzler.