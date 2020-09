Am Montag ist laut Polizeibericht gegen 15 Uhr auf dem Grundstück einer ehemaligen Baumschule am Feldrand zwischen Erpolzheim und Birkenheide ein Band entdeckt worden. Demnach hatten eine vier Quadratmeter große Fläche und alte Holzpaletten Feuer gefangen. Die Feuerwehren Erpolzheim und Freinsheim löschten den Brand. Der Sach- und Flurschaden beträgt 300 Euro. Ermittlungen hinsichtlich der Ursache laufen. Ob es sich um Brandstiftung oder eine Selbstentzündung handelt, steht daher noch nicht fest. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.