Die Grünfläche neben den Asylcontainern in den Schlosswiesen fing am Freitagnachmittag Feuer. Wie Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) mitteilte, ging der Alarm um 16.30 Uhr bei der Freinsheimer Feuerwehr ein, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen ausrückte. Ein Bewohner hatte bereits die schlimmsten Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpft. „Das hat schon viel geholfen“, so Oberholz, der als Brandursache eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe vermutete. Kurz nach 17 Uhr war der Einsatz für die 20 Helfer beendet.