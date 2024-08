In der Bad Dürkheimer Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat es personelle Wechsel gegeben.

Wie die Grünen mitteilen, übernimmt Judith Hagen die Rolle der Fraktionssprecherin. Hagen, die seit mehreren Jahren in der Partei aktiv sei, bringe aus ihrer bisherigen Tätigkeit als Erste Beigeordnete umfangreiche Erfahrungen aus ihrer politischen Arbeit mit. Ihr Stellvertreter Ralph Mühlbeier engagiere sich ebenfalls seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik und war bisher als Mitglied des Bau- und Entwicklungsausschusses intensiv mit dem Bereich Bau und Stadtentwicklung beschäftigt. Bei einer kleinen Feier betonte Hagen in ihrer Antrittsrede die Bedeutung von nachhaltiger Politik und Bürgerbeteiligung: „Wir wollen die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen und Bad Dürkheim gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern noch lebenswerter machen.“ Zuletzt hatte Horst Bäuml die Funktion des Fraktionssprechers übernommen, Stellvertreterin war Elke Spaeth. Zur neuen Fraktion zählen neben Hagen und Mühlbeier auch Sibylle Heissler, Thomas Giel und Johanna Bruns.