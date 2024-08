Die Grünen in Bad Dürkheim wollen weniger Plakate im Vorfeld kommender Wahlen. Das geht aus einem Antrag hervor, den der Bad Dürkheimer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag ab 17 Uhr beraten wird. Die Fraktion will die Verwaltung damit beauftragen, eine Strategie zu erarbeiten, wie das Plakatieren vor Wahlen „rechtssicher auf ein erträgliches Maß reduziert werden kann“. Dabei sollen verschiedene Maßnahmen betrachtet und gegebenenfalls kombiniert werden, etwa eine mengenmäßige Begrenzung der Plakate pro Partei und die Aufstellung mehrerer temporärer Stellwände an gut einsehbaren und besuchten Stellen.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 9. Juni habe es eine regelrechte Flut an Wahlplakaten gegeben, die von Bürgern und Besuchern als störend empfunden worden sei, so die Grünen in der Begründung. In der Vergangenheit hatte es in der Stadt informelle Absprachen zur Begrenzung der Anzahl der Wahlplakate gegeben.