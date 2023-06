Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Grüne-Vertreter sind Mitte Mai aus dem Ortsgemeinderat in Weisenheim am Sand ausgeschieden. Einziger Nachrücker für Elke Hollmann und Dieter Kurzmeier ist Martin Bender. Weitere Listenmitglieder sind verzogen oder wollen nicht in den Rat. Doch warum sind die beiden Grünen zurückgetreten?

Im Weisenheimer Rat „haben Umwelt- und Naturschutz keinen Platz“, nennt Elke Hollmann als Grund dafür, warum sie und ihr Lebensgefährte Dieter Kurzmeier Mitte Mai von ihren