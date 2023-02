Die Stadt soll der Initiative „Tempo 30 für mehr Lebensqualität“ beitreten. Ein entsprechender Antrag der Grünen steht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Dienstag, 17 Uhr, im Rathaus.

Die Initiative, zu der sich mehr als 380 Kommunen zusammengeschlossen haben, setzt sich dafür ein, die Entscheidungskompetenz über die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch bei innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen an die Kommunen zu übertragen. Derzeit muss die Einrichtung von Tempo 30 auf sogenannten klassifizierten Straßen wie Bundes- und Landesstraßen von übergeordneten Behörden genehmigt werden. Tempo 30 sei in Bad Dürkheim zwar sehr weitgehend umgesetzt, stoße aber regelmäßig an Grenzen, heißt es im Antrag der Grünen.

„Gewichtiger politischer Anstoß“

Ein Beitritt zur Initiative signalisiere Solidarität mit anderen Kommunen und biete die Chance, einen gewichtigen politischen Anstoß von Seiten des Deutschen Städtetags zu geben. „Mit dem Beitritt beschließen wir keine neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern fordern die Übergabe der Entscheidungshoheit über zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf allen Straßen in Bad Dürkheim an die Stadt“, betonen die Grünen in ihrem Antrag. Auf der Tagesordnung der Sitzung steht außerdem unter anderem die Stellungnahme der Stadt zur B271neu zwischen Bad Dürkheim und Kallstadt.