Silvia Schmitz-Görtler hat am Mittwoch überraschend ihren sofortigen Rücktritt als Vorsitzende der Freinsheimer Grünen erklärt. Die 61-Jährige gab persönliche Gründe dafür an. Am Tag zuvor war sie im Verbandsgemeinderat als Beigeordnete für Klimaschutz und Liegenschaften verabschiedet worden. Dieses Amt musste sie aufgrund der neuen Koalition aus CDU, SPD und FDP nach den Kommunalwahlen abgeben.

„Es war mir ein wichtiges Anliegen, den Kommunalwahlkampf mit Euch zu führen und die sich daran anschließende Phase der konstituierenden Sitzungen zu gestalten“, teilte die gebürtige Pirmasenserin in ihrer schriftlichen Rücktrittserklärung ihren Parteikollegen mit. Es sei daher ein guter Zeitpunkt, die Führung ihren Vorstandskollegen Sabine Baum und Joschka Brodbeck zu überlassen. „Mehr als zehn Jahre habe ich dieses Amt mit Freude ausgefüllt. Aus persönlichen Gründen ist es mir nicht mehr möglich, die Fülle an Aufgaben weiter zu übernehmen“, so Schmitz-Görtler.

Sie bedankte sich außerdem bei allen, die sie als Vorsitzende intensiv unterstützt hätten. Dabei hob sie insbesondere ihren Mann Klaus Schmitz sowie Gerhard Löffler (Weisenheim am Berg) hervor.