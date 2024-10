Die Grünen in der Verbandsgemeinde Freinsheim stellen sich neu auf. In der Mitgliederversammlung wurde vergangene Woche ein neuer Vorstand gewählt. Die 34 Jahre alte Elisabeth Blüthner, Sachgebietsleitung im öffentlichen Dienst aus Weisenheim am Berg, und Selina Bender, 31 Jahre alt und politische Referentin aus Freinsheim, bilden das neue Sprecherinnen-Duo. Komplettiert wird der Grünen-Vorstand von Schatzmeister Joschka Brodbeck und Beisitzerin Anja Ebert. Der 28-jährige Erzieher und die 38-jährige Sozialarbeiterin leben beide in Freinsheim. Bisher engagierten sich die neuen Sprecherinnen für die Grünen in den Räten: Blüthner sitzt sowohl im Verbandsgemeinderat als auch im Gemeinderat Weisenheim am Berg, Bender hatte im Freinsheimer Stadtrat zu Beginn der neuen Wahlperiode den Fraktionsvorsitz für die Grünen übernommen. „Wir möchten in der Verbandsgemeinde eine starke Stimme für Klima- und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und den Kampf gegen rechte Hetze sein“, betont das Sprecherinnen-Duo und freut sich auf die kommenden Aufgaben und das neue, junge Vorstandsteam.