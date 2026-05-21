Der Ortsverband Freinsheim von Bündnis 90/Die Grünen lädt am Freitag, 12. Juni, ab 19 Uhr zu einem „Pub Quiz“ auf den Dorfplatz in Weisenheim am Berg ein. Speisen und Getränke gibt es bereits ab 18 Uhr.

Das Pub Quiz, also Kneipenquiz, stammt ursprünglich aus Irland und wird in kleinen Teams gespielt. Die Fragen drehen sich um Musik, Alltag, Geschichte und regionales Wissen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Wer ohne Team kommt, findet vor Ort Mitstreiterinnen und Mitstreiter“, verspricht Ortsverbandssprecherin Elisabeth Blüthner. Für die besten Teams gibt es nach ihren Angaben kleine Preise zu gewinnen. „Wir wollten dieses Jahr ein Format anbieten, das einfach Spaß macht und Menschen zusammenbringt, ganz unabhängig davon, ob man politisch aktiv ist oder nicht“, sagt Blüthner.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung von Gruppen unter pubquiz@torga.de gebeten. Eine spontane Teilnahme sei aber ebenso möglich.