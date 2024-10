Für die anstehenden Parteitage auf Landesebene im Dezember und den Bundesparteitag im November wählen die Grünen im Kreis am Freitag, 25. Oktober, ihre Delegierten. Die Erstellung der Landesliste in Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl im kommenden Jahr steht auf der Tagesordnung. Die Bad Dürkheimer konnten schon bei der letzten Wahl 2021 ein Mitglied nach Berlin entsenden. Misbah Khan, Mitglied des Bundestages, aus Deidesheim bewirbt sich für den ersten Platz der Landesliste. Ebenfalls als Kandidaten für die Landesliste stellen sich Thorsten Becherer aus Mainz und Julian Joswig aus dem Kreis Rhein-Hunsrück vor. Neben den Formalien zur Delegiertenwahl wird über die Ergebnisse der Wahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen und die organisatorische Neuausrichtung der Partei gesprochen. Die Versammlung ist grundsätzlich öffentlich, wegen des begrenzten Platzangebots wird um vorherige Anmeldung unter andrea.schranck@gruene-duew.de gebeten. Start der Versammlung ist um 19 Uhr in Bad Dürkheim in der Begegnungsstätte der AWO am Bahnhof, Mannheimer Straße 16.