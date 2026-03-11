Der Wahlsieg in Baden-Württemberg spielte beim Besuch von Ricarda Lang und Katrin Eder in Bad Dürkheim nur eine Nebenrolle. Deutlich wird Eder bei einer Frage.

Der Sieg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist noch keine 24 Stunden alt, als Ricarda Lang zusammen mit Umweltministerin Katrin Eder im Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim steht.

Was man aus der Wahl mitnehmen könne, sagt die ehemalige Grünen-Chefin, seien vier Dinge: „Authentizität. Einen eigenen Kopf haben. Klare Positionen beziehen. Und die Wähler mögen.“

Eder: Bürger vor Preissteigerungen schützen

Für all das stehen Lang und Eder an diesem Abend, als sie sich – moderiert von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Misbah Khan – den Fragen der etwa 60 Menschen im Saal stellen. Mit Kritik an der Bundesregierung sparen sie nicht. Ein Thema: das Gebäudeenergiegesetz. Aus diesem und dem Wärmeplanungsgesetz hatten Kommunen, darunter auch Bad Dürkheim, ihre Kommunalen Wärmeplanungen abgeleitet. „Der Prozess wurde mittendrin angehalten“, kritisiert Eder die neue Berliner Wirtschaftspolitik, die bei Heizungen weiter auf Gas und Öl setzt. Die Bürger müssten jetzt gestützt und geschützt werden, fordert sie mit Blick auf die Preissteigerungen bei den fossilen Brennstoffen.

Die Umweltministerin schaut an anderer Stelle auf Leistungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung, etwa den Ausbau des ÖPNV. Die Schiene sei lange kaputt gespart worden. Als Beispiel verweist sie auf die Schäden durch Dachse zwischen Freinsheim, Bad Dürkheim und Neustadt. Die Tiere hatten Bahndämme unterhöhlt, weswegen Strecken über Monate gesperrt waren.

Fragen auf Bierdeckeln formuliert

Die beiden Frauen antworten sehr ausführlich auf die Anliegen der Gäste, die ihnen auf Bierdeckeln zugetragen werden. Mit einer Ausnahme. Auf die Frage, ob am Wahlabend nicht eine der zwei Stimmen an die SPD gehen sollte, um einen CDU-Ministerpräsidenten zu verhindern, macht Eder eine klare Ansage: Wer Umweltschutz, Erneuerbare Energien und beherzten Klimaschutz wolle, der könne beide Stimmen nur Bündnis 90/Die Grünen geben.