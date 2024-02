Die Grünen wollen die Bushaltestellen in der Stadt attraktiver machen und barrierefrei gestalten. Das steht in einem Antrag der Fraktion, den der Bad Dürkheimer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 6. Februar, 17 Uhr, berät. Dafür soll die Verwaltung noch in diesem Jahr einen Zeitplan erstellen, für 2025 soll Geld im Haushalt eingeplant werden. Auch soll nach dem Willen der Fraktion die Auslastung der einzelnen städtischen Buslinien ermittelt und öffentlich gemacht werden.

Der Stadtrat befasst sich am Dienstag außerdem unter anderem mit dem Bebauungsplan Sonnenwendstraße.