Die Stadt Bad Dürkheim und der Karnevalsverein „Derkemer Grawler“ ernennen Céphas Bansah zum Goldenen Winzer 2022. Das hat Reinhold Jäger mitgeteilt, stellvertretender Vorsitzender der „Grawler“. Bansah erhält den Orden am Abend des 21. Januars im Kurhaus Bad Dürkheim. Durch seinen unermüdlichen Einsatz sei es Bansah gelungen, „viele Hilfsprojekte zu realisieren und damit faktisch die Lebensumstände seines Volkes zu verbessern“, teilen die „Grawler“ mit. Autowerkstatt-Besitzer Bansah regiert seit fast 30 Jahren von Ludwigshafen aus das Volk der Ewe im Osten Ghanas. „Aufgrund seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte und der besonderen Verdienste an seinem Volk erfüllt er in hervorragender Weise die Bedingungen, die an die Verleihung geknüpft sind“, begründet der Karnevalsverein seine Wahl.

Der Orden wird seit 1974 jährlich durch die Karnevalgesellschaft an Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wissenschaft und Kultur verliehen. Erster Preisträger war der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident und spätere Bundeskanzler Helmut Kohl. Weitere Preisträger waren Bond-Bösewicht Gert Fröbe, Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Schauspielerin Maria Schell, Astronaut Ulf Merbold, Fußballlegende Fritz Walter, Volksschauspieler Willy Millowitsch, Tierfilmer Heinz Sielmann, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und zuletzt Liedermacher Heinz Rudolf Kunze.