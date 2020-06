In einer gemeinsamen Presseerklärung der Städte Neustadt, Landau und Bad Dürkheim sowie der Gemeinde Haßloch bleibt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) bei der bislang eingeschlagenen Linie, über den Wurstmarkt final erst im Stadtrat am 30. Juni zu entscheiden. „Das Wunder wird wohl ausbleiben“, sagt Glogger, „auch wenn uns allen das Herz blutet. Für die Schausteller ist das besonders bitter, aber die Gesundheit der Menschen geht vor.“

Die vier Verwaltungschefs, die nach eigenen Angaben in dieser Sache bereits seit Mai im Gespräch sind, sehen eine große Verantwortung für die Besucher aus nah und fern. Deshalb unterstützen sie nach eigenen Angaben die Marschrichtung, auf die sich Bund und Länder verständigt haben. Danach sind Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober verboten. Wurstmarkt, Herbstmarkt, Deutsches Weinlesefest und Andechser Bierfest seien „Großveranstaltungen, die aufgrund ihrer Ausrichtung eine Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben unmöglich machen“. Infektionsketten seien auf solchen Festen schwer nachzuvollziehen. Auch ein coronagerechtes Konzept mit Anmeldung oder Reservierung, um anströmende Besuchermassen zu lenken, ist nach Einschätzung der Veranstalter kaum zu vermitteln und schwer realisierbar. Daher werde eine Durchführung aller vier Feste in bisheriger Form nicht möglich sein.

Die Stadtverwaltung Landau und das städtische Büro für Tourismus arbeiten an „Corona-konformen“ Konzepten für beliebte Events wie den Herbstmarkt, das Fest des Federweißen oder den Kunsthandwerklichen Thomas-Nast-Nikolausmarkt. Das Deutschen Weinlesefestes in Neustadt wurde abgesagt. Für das Andechser Bierfest in Haßloch liegt die endgültige Entscheidung über die Absage beim Gemeinderat, der am 1. Juli zu einer weiteren Sitzung zusammen kommen wird. Die Absage gilt als Formsache.