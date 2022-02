Bürgermeister Christoph Glogger( SPD) hat sich in der digitalen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bestürzt über den gewaltsamen Tod der Polizistin und des Polizisten bei Kusel gezeigt. „Wir waren alle sehr erschüttert“, sagte er. Gerade in der aktuellen Situation sei es wichtig, allen Polizistinnen und Polizisten die Unterstützung zuzusagen. Auf den Montagsdemonstrationen sei viel von Freiheit und Menschenrechten die Rede. Mitunter würden hier aber Verantwortliche des Rechtsstaates verbal und physisch angegriffen. „Das ist nicht hinnehmbar“, so Glogger. Er wolle im Namen der Stadt ausdrücken, voll hinter der Polizei zu stehen. Es sei wichtig, die Kräfte derer zu stärken und zu schützen, die „täglich unsere freiheitlich-demokratischen Grundsätze verteidigen“. Die Mitglieder des Ausschusses schlossen sich dem Bürgermeister an. Markus Wolf (CDU) sprach von einer Verhärtung und schlimmen Entwicklung in der Gesellschaft.