„Unser Bad Dürkheim ist und bleibt lebens- und lebenswerte Stadt. Aus wahltaktischen Motiven einen anderen Eindruck zu erwecken und Mitarbeitende im Rathaus, im Bauhof oder in unseren Kindertagesstätten in Frage zu stellen, ihnen die Kompetenz und das Engagement abzusprechen, ist kein guter Stil.“ So reagiert Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einem offenen Brief an seine Wähler auf die Kritik von Markus Wolf, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Stadtrat.

Wenn im Wahlkampf Unwahrheiten verbreitet würden, ärgere ihn das. „Niemand wird in unserem Bürgerbüro abgewiesen, jeder kann auch vor Ort einen Termin machen. Unser Terminsystem hat sich genauso bewährt, wie es sich offenbar in Alzey bewährt hat, ich kann keinen Unterschied erkennen“, so Glogger. Wolf hatte von Haustürgesprächen von CDU-Bürgermeisterkandidatin Natalie Bauernschmitt berichtet, wonach ältere Bürger im Bürgerbüro abgewiesen worden seien, weil sie keinen Termin vereinbart hatten. Die Alzeyer Beigeordnete Bauernschmitt hat versprochen, das Bürgerbüro im Falle eines Wahlsiegs auch wieder ohne vorherige Terminvergabe zu öffnen.

„Spielplatzkonzept gute Grundlage“

Das Spielplatzkonzept, das wie vereinbart nach der Sommerpause vorgestellt werde, werde das enthalten, was „gemeinsam beschlossen und bestellt“ wurde, so Glogger. „Es wird eine gute Grundlage dafür sein, alle unsere Spielplätze zügig und nachhaltig zu überarbeiten.“ Wolf hatte dagegen moniert, dass durch das Konzept 45.000 Euro „verbrannt“ worden seien.

„Nur wenn wir alle Sichtweisen zusammenführen und daraus tragfähige Lösungen entwickeln, werden wir am Ende am besten und schnellsten vorankommen. Ich stehe zu meinem Stil, ich bin sach- und zielorientiert aus Überzeugung und ich lerne gerne dazu – solange es sich um ehrliche Kritik handelt“, so Glogger weiter. Wolf hatte dem amtierenden Bürgermeister unter anderem Defizite bei Entscheidungen und Führung vorgeworfen, die Mitarbeitenden in der Verwaltung allerdings von der Kritik ausgenommen.