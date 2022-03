Am Freitag jährt sich die Bombardierung der Stadt Bad Dürkheim im Zweiten Weltkrieg. Bei dem Luftangriff am 18. März 1945 starben 350 Menschen. Daran erinnern die größten Glocken der drei Innenstadtkirchen, indem sie um 14 Uhr – zum Zeitpunkt des Angriffs – eine Viertelstunde lang läuten. Dabei handelt es sich um die 1460 Kilogramm schwere Totenglocke aus dem Jahr 1953 in der Schlosskirche, die 1380 Kilogramm wiegende Christkönigsglocke (1954) in der Ludwigskirche und die Barockglocke in der Burgkirche (1758) mit 320 Kilogramm. Letztere sei das einzige Exemplar aus der Zeit vor den Kriegen, erklärt der Glockensachverständige Daniel Orth und ergänzt: „Sie wird eigens für die Gedenkaktion von Hand mit dem Strick geläutet.“ Das Glockenläuten solle sowohl zum Gedenken der Opfer des Bombenangriffs aufrufen als auch zum Gebet und Handeln für den Frieden in Europa und der Welt.