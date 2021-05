Weil die automatische Glockenschaltuhr seit Jahren kaputt war, ertönten die Glocken der katholischen Kirche St. Michael lange Zeit nur alle vier Wochen. Dank einer privaten Spende ist das Glockengeläut nun aber wieder Teil des täglichen Lebens der Leistadter.

Bisher war es die Aufgabe eines Ehrenamtlichen, in die katholische Kirche St. Michael zu gehen und dort das Glockengeläut per Hand einzuschalten – und zwar jedes Mal, wenn die drei Bronzeglocken der Kirche erklingen sollten. Zum Gottesdienstes geschah das in den vergangen Jahren nur alle vier Wochen, und seit Beginn der Corona-Pandemie schwiegen die Gottesdienst-Glocken gar gänzlich, sagt Glockenfachmann Daniel Orth (28). Die räumlichen Gegebenheiten – es existiert nur ein Mittelgang – seien nicht ausreichend, um den Vorgaben und Anforderungen in Zeiten von Corona zu entsprechen; Gottesdienste finden aktuell nicht statt.

Einnahmen aus CD-Verkauf gespendet

Trotzdem sind die klangvollen Kirchenglocken von St. Michael seit Dienstag wieder Teil des täglichen Lebens der Leistadter. Und das ist der Verdienst von Daniel Orth. Bereits 2006 hat der gebürtiger Dürkheimer eine CD mit dem Glockengeläut sämtlicher 51 Glocken des Stadtgebiets Bad Dürkheim aufgenommen. „450 Mal hat sie sich bisher verkauft“, erzählt Ort, „und jeweils zwei Euro pro CD spende ich für Sanierungsprojekte“. Im konkreten Fall organisierte Orth nun eine gebrauchte, aber voll funktionsfähige automatische Glockenschaltuhr und spendete sie der Leistadter Kirche St. Michael.

Orth: „Entsprechend den liturgischen Richtlinien läutet jetzt jeweils um 12 und 18 Uhr die Marienglocke zum sogenannten Angelusgebet.“ Außerdem erklingen samstags und sonntags alle drei Glocken der katholischen Kirche St. Michael gemeinsam mit den Rathausglocken: jeweils um 18 Uhr zum Sonntagein- und ausläuten. Das Geläute erklinge in den Tönen h, cis und dis, sagt Glockenfachmann Orth: „Die Glocken passen damit klanglich hervorragend zu den Rathausglocken.“

Die kleinste der drei Bronzeglocken der katholischen Kirche St. Michael – die Leodegarglocke – stammt übrigens noch aus der Bauzeit der Kirche Ende des 19. Jahrhunderts. In den Kriegen sei sie glücklicherweise nicht zu Rüstung eingeschmolzen worden, erzählt Orth. Die Leodegarglocke ist auch die Totenglocke, und seit Dienstag erklingt sie wieder bei Sterbefällen sowie täglich am Abend zum Gedächtnis an die Verstorbenen.