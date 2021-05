Die Chancen dafür, dass sich die Ortsgemeinde Battenberg finanziell an der Sanierung der Glockenstühle in der protestantischen Martinskirche beteiligen wird, stehen gut. Wie Bürgermeister Peter Schmidt mitteilte, ist das Presbyterium bei seiner jüngsten Sitzung auf die Forderung nach einer Gegenleistung eingegangen. Der Gemeinderat hatte zur Bedingung der Spende in Höhe von 13.271 Euro gemacht, dass die politische Glocke auf Wunsch für jeden verstorbenen Einwohner läutet – unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Konfession. Die Zuwendung ist so ein krummer Betrag, weil es sich um ein Drittel der Kosten für die Instandsetzung des Traggerüstes für die drei Glocken handelt, von denen eine im Eigentum der Kommune ist. Insgesamt muss das Gotteshaus für mehr als eine halbe Million Euro saniert werden.