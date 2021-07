Zwei Trunkenheitsfahrten hat die Polizei Bad Dürkheim am Sonntag beendet. Zunächst war den Beamten gegen 14.30 Uhr ein 67 Jahre alter Mann mit Alkohol am Steuer seines Mopeds in Bad Dürkheim aufgefallen, weil er mittig auf der Fahrbahn fuhr und auch nach Aufforderung nicht anhalten wollte. Der Fahrer räumte ein, am Vorabend getrunken zu haben. Ein Atemtest ergab 1,63 Promille.

Ein 76 Jahre alter Autofahrer war ebenfalls mit Alkohol im Blut in Herxheim am Berg unterwegs. Die Polizei erhielt einen entsprechenden Hinweis um 21.30 Uhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Beiden Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.