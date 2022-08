Soziale Kontakte soll man ja bekanntlich hegen und pflegen. Ich gestehe, dass ich mich in vollen Arbeitswochen daran manchmal selbst erinnern muss. Vergangene Woche aber habe ich abends mit einem Freund aus Berlin telefoniert. Schnell waren wir eingetaucht in die Geschehnisse der vergangenen Wochen, als mein Freund aus Studientagen unvermittelt fragte: „Weißt du, was man nie vergessen sollte, wenn man das Haus verlässt?“ Zuerst dachte ich an den Geldbeutel, um nicht blank an der Supermarktkasse zu stehen. Vielleicht noch wichtiger: der Haustürschlüssel, um nicht ausgesperrt auf der Straße zu stehen. Und dann wäre da noch das Handy, um für den Fall, dass man den Haustürschlüssel doch in der Wohnung liegengelassen hat, wenigstens den Schlüsseldienst rufen zu können.

Ich hatte mit meiner Vermutung ziemlich recht: Mein Freund hatte beim Verlassen des Hauses die Tür hinter sich zugezogen und seinen Schlüssel in der Wohnung liegen lassen. Aber immerhin hatte er an sein Handy gedacht, sodass er nicht allzu lange auf der Straße oder im Treppenhaus stehen musste. Gut eine Stunde später hatte er ein neues Türschloss samt zugehöriger Schlüssel – im Tausch gegen eine saftige Gebühr für den Schlüsseldienst.

Tür Gottes ist immer offen

Wer einmal erlebt hat, was es heißt, ausgesperrt vor der eigenen Wohnungstür zu stehen, der weiß, wie unangenehm das ist und wie sehr man sich in dieser Situation über sich selbst ärgert. Auch mir ist dieses Missgeschick vor einigen Jahren passiert. Seitdem achte ich bei jedem Verlassen des Hauses penibel darauf, meinen Haustürschlüssel in meiner rechten Hosentasche bei mir zu haben. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es mir eines Tages erneut passiert. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, schnell los, weil man ohnehin wieder zu spät dran ist, an der Tür ein paar Worte zur Nachbarin, Tür zu, Schlüssel vergessen!

Wie gut, dass es sich mit der Tür zu Gott anders verhält. An einer Stelle in der Johannesoffenbarung heißt es: „Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen.“ Gott hat die Tür zwischen mir und sich, zwischen uns und sich, geöffnet und niemand kann sie zuschließen! Das heißt also: Ich kann mit all meinen Wünschen, meinen Ängsten, meinen Sorgen und meinen Hoffnungen immer zu Gott kommen – er verspricht mir, dass mir seine Tür jederzeit offensteht! Eine immer offene Tür zwischen Gott und mir – eine schöne Vorstellung! Auch deshalb, weil die Gefahr ausgesperrt in Treppenhaus zu stehen bei Gottes Tür von vornherein ausgeschlossen ist! Passen Sie gut auf Ihren Schlüsselbund auf!