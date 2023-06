Die Glasfasertechnologie ermöglicht höhere Datenübertragungsraten im Internet. Entsprechende Kabel sollen nun im Stadtgebiet verlegt werden, wofür Straßensperrungen nötig sind.

So wird die Sonnenwendstraße in Höhe der Hausnummern 47 bis 61 vom 30. Mai bis zum 15. Juni jeweils von 8 bis 17 Uhr für den Verkehr voll gesperrt, kündigt die Stadtverwaltung an. Von 17 bis 8 ist die Zufahrt für Anwohner möglich.

Die Hammelstalstraße wird in Höhe der Hausnummern 197 bis 216 vom 5. bis 9. Juni jeweils von 7 bis 17 Uhr gesperrt werden. Auch hier dürfen Anwohner von 17 bis 7 Uhr zu ihren Grundstücken fahren.

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten nach der Glasfaserverlegung muss die Straße „Klaustal“ in Höhe der Hausnummern 2 bis 59 vom 5. bis voraussichtlich 14. Juni jeweils von 7 bis 18 Uhr gesperrt werden. Die Zufahrt ist von 18 bis 7 Uhr und an arbeitsfreien Tagen möglich.

An Tagen der Müllabfuhr (10. Juni) wird nicht gearbeitet. Umleitungen gibt es jeweils nicht. Rettungsfahrzeuge dürfen jederzeit einfahren.