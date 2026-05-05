Im Inexio-Netz gibt es einen Mitbewerber: Fonlution aus Grünstadt will im Landkreis Bad Dürkheim Glasfasertarife verkaufen. Es gibt aber noch einen Haken.

Bislang hat es im geförderten Glasfasernetz im Landkreis Bad Dürkheim keine richtige Preiskonkurrenz gegeben. Wer nach langer Wartezeit endlich einen Hausanschluss hatte, konnte bislang nur Tarife für Telefon oder Internet von Inexio buchen. Bei einer Umfrage in der VG Freinsheim war dies für viele Anlass zu Kritik. Bislang hatte sich nur ein Unternehmen dafür interessiert, Inexio im geförderten Gebiet Konkurrenz zu machen: Fonlution aus Grünstadt.

Die großen Platzhirsche wie Telekom, O 2 (Telefonica) oder 1&1 winkten ab. Während Breitbandexperte Uwe Pilgram aus Weisenheim am Berg die Anschlusstechnik in Form von Fibretwistober- und -unterschalen als Grund dafür ausmachte, führt Inexio dies auf das „kleine Ausbaugebiet“ im Kreis zurück. Fonlution schreckt beides nicht. Der Familienbetrieb ist nach einem Vorvertrag mit Inexio jetzt in die Werbung eingestiegen. „Wir sind von Ort zu Ort gefahren und haben unsere Flyer eingeworfen“, sagt Daniel Friederich, verantwortlich für das operative Geschäft bei Fonlution. Außer Bad Dürkheim und Lindenberg habe man alle Gemeinden, die im geförderten Ausbaugebiet liegen, bereits „durch“, sagt Friederich, der Fonlution vor sechs Jahren gegründet hat und es als Familienunternehmen mit seiner Schwester und seiner Mutter leitet. Der Rücklauf sei noch sehr schleppend, bedauert er. „Ich habe den Eindruck, dass die Leute von der Glasfaser-Thematik die Schnauze voll haben“, ist Friederichs Eindruck. Die Menschen im Kreis hätten da eine richtige Tortur hinter sich. Vertrauen aufzubauen für einen neuen Mitspieler auf dem Markt, sei deshalb sehr schwer.

Zugang zu weiteren Netzen

Eine Kooperation hat Fonlution auch mit weiteren Unternehmen geschlossen. So könne man als Mitbewerber im Netz der Telekom-Tochter Glaser Plus auftreten. Auch für das Netz von „Unsere Grüne Glasfaser“ habe man Zugang. Gespräche gebe es mit Mawacon. Auch bei der Deutschen Glasfaser habe Fonlution „die Fühler ausgestreckt“, so Friederich. Als regionaler Anbieter mache für ihn ein Aktionsradius von 100 bis 150 Kilometer noch Sinn. „Man muss noch gut hinkommen“, meint er.

Bislang betreue Fonlution fast ausschließlich Geschäftskunden. „Die haben uns dann gefragt, ob wir das Providergeschäft nicht auch für Privatkunden anbieten wollen“, erklärt Friederich. Beim Privatkundengeschäft wolle man sich aber auf den Glasfaserbereich konzentrieren. Man habe einen Partner gesucht, mit dem das Geschäft entsprechend ausgebaut werden könne. Außerdem habe man mit „Palakom“ noch eine Vertriebsmarke ausgebaut. Über diese Fonlution-Marke werden Tarife für Internet, Telefonie oder TV angeboten und verkauft. Auch Mobilfunk könne hinzugebucht werden. Punkten will man mit transparenten Konditionen und persönlichem Service.

Wie sehen die Preise aus?

Angeboten werden vier Glasertarife: Mit 150, 300, 600 oder 1000 MBit pro Sekunde. Die Preise dafür schwanken zwischen 49,89 für den billigsten und 94,89 Euro für den teuersten Tarif. Hinzu kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr, die laut Friederich aber noch nicht „fix“ ist. Für eine Flatrate ins Festnetz- oder Mobilfunknetz gibt es einen Aufschlag von fünf oder zehn Euro. Zum Vergleich: Im teuersten Glasfasertarif der Inexio mit 1000 MBit pro Sekunde werden ab dem siebten Monat 99,95 Euro verlangt. Enthalten ist eine Festnetz-Flatrate. Der Vertrag geht über 24 Monate. Bei einer verkürzten Vertragslaufzeit von zwölf Monaten kostet dieser Premiumtarif 119,95 monatlich.

„Verträge haben bei uns eine Mindestlaufzeit von zwölf und nicht 24 Monaten“, betont Friederich. Wolle man als Kunde mit Fonlution Kontakt aufnehmen, werde man auch nicht in einer Warteschleife hängen. „Die gibt es bei uns nicht“, bekräftigt Friederich. Außerdem sei man persönlich vor Ort in Grünstadt ansprechbar.

Mindestquote soll erreicht werden

Ob der Einstieg für Fonlution ins Inexio-Netz überhaupt realisiert wird, hängt davon ob, wie viele Kunden sich für den Mitbewerber interessieren: „Damit sich das Ganze für uns rechnet, brauchen für eine Quote von rund 30 Prozent“, erklärt Friederich. Dies wären rund 3000 Kunden. Bis zum 31. Mai soll dieses Zeit erreicht werden. „Es kann sein, dass wir diese Frist noch einmal verlängern. Sie ist nicht in Stein gemeißelt“, sagt Friederich. Aber eine gewisse Anzahl an Anschlüssen sei erforderlich, um die noch erforderlichen technischen Schritte wirtschaftlich umsetzen zu können.