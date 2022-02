Die Bürger entlang der Ausbaustrecke haben nicht die Wahl an Anbietern, die ihnen angekündigt worden ist.

Da fließen Millionen Euro an Förderung in kilometerweise zu verlegende Glasfaserkabel. Das bietet Kundenpotenziale, für die sich andere Telekommunikationsunternehmen offenbar nicht interessieren. Das ist zumindest merkwürdig und gibt Inexio eine bemerkenswerte Monopolstellung, die sich hoffentlich nicht in hohen Preisen für die Bürger niederschlägt. Denn die haben zumindest im Moment eben nicht die Wahl zwischen verschiedenen Providern. Das könnte teuer werden – wenn die Anschlüsse denn mal verlegt sind. Dafür müssen die Bauarbeiten reibungsloser laufen und Zeitpläne eingehalten werden. Die Glaubwürdigkeit Inexios hängt davon ab, ob der Bauzeitenplan endlich kommt – und realistisch geplant ist.