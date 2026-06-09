Mehrere Rollen mit Glasfaserkabeln sind am Dienstagnachmittag in Ungstein in Flammen aufgegangen. Dabei kam es zu einer dicken Rauchsäule, die von weitem sichtbar war.

(Aktualisiert um 16.20 Uhr) Auf einem Lagerplatz einer Glasfaser-Firma ist am Dienstagnachmittag in Ungstein ein Feuer ausgebrochen. Die Dürkheimer Feuerwehr wurde um 13.40 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde ein Wiesenbrand. „Wegen der starken Rauchentwicklung haben wir weitere Kräfte alarmiert“, erklärte Dürkheims Feuerwehrsprecher Dirk Gerhard. Die Feuerwehr fuhr mit 29 Leuten zur Einsatzstelle hinter der Firma Rhein-Plast in Verlängerung der Altenbacherstraße.

Bei dem Brand sind drei große Rollen mit Glasfaserkabeln in Flammen aufgegangen, berichtete Gerhard. Da dabei auch die Kunststoffummantelung der Kabel verbrannte, wurde viel Rauch produziert, der von weitem sichtbar war.

Der Einsatzstelle befand sich in Verlängerung der Altenbacher Straße hinter der Firma Rhein-Plast. Foto: Peter Kretzschmar

Das Feuer griff auch auf einen Baucontainer über. Darin befand sich eine Gasflasche, die die Feuerwehr noch rechtzeitig habe herausholen können, wie Gerhard weiter berichtete. „Massiver Wassereinsatz“ habe verhindert, dass noch ein abgestelltes Baufahrzeug vom Feuer erfasst wurde.

Beim Löschangriff kamen laut Gerhard zeitgleich bis zu sechs Atemschutztrupps zum Einsatz. „Das war schon etwas Größeres“, meinte er. Der Brand war um 15.12 Uhr gelöscht. Die Feuerwehr war aber noch lange damit beschäftigt, Material auseinanderzuziehen, um Glutnester zu sichten und zu löschen. Bei einem glimmenden Misthaufen kam noch ein privater Radlader zum Einsatz.

Nach zwei Stunden konnten alle Feuerwehrleute mit ihren acht Fahrzeugen wieder ins Gerätehaus zurückkehren.