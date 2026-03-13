In der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim wird der Verkehr ab Ende März einspurig durch zwei mobile Ampeln geregelt. Der Grund sind Bauarbeiten im Rahmen des Glasfaserausbaus, wie die Deutsche Glasfaser auf Anfrage mitteilt. Die Arbeiten sollen etwa eine Woche dauern, abhängig von Witterung und Baufortschritt. Dabei wird nach Unternehmensangaben eine Querung der Weinstraße Süd und Verlegearbeiten zwischen dem Technikstandort (PoP) und einem Unterverteiler ausgeführt. Die Ampelanlagen wurden laut Deutsche Glasfaser in enger Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde eingerichtet, da die Baustelle den Verkehr am Amtsplatz beeinflusst. Bis die erforderliche Maschine zur Spülbohrung eintrifft, wird die schon vorgenommene Baustelleneinrichtung laut Unternehmenssprecher zunächst zurückgebaut. Verkehrsteilnehmer müssen während der Bauphase mit Verzögerungen rechnen. Während der Arbeiten ist auch die Grünfläche am Amtsplatz vor der Polizei abgesperrt.