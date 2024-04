Die von Inexio mit dem Verlegen von Glaserfaserkabeln beauftragte Firma habe im Dorf nicht ordentlich gearbeitet: Dieser Vorwurf wurde in der jüngsten Sitzung des Weisenheimer Rats laut. Einer der beanstandeten Mängel sei inzwischen behoben, andere sollen diese Woche beseitigt werden, teilte der Erste Ortsbeigeordnete Klaus Lindenblatt (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Ein Bürger hatte kritisiert, dass der Gruppen-Rastplatz von Lkw der Baufirma stark beschädigt worden sei. Schon seit etwa drei Monaten tue sich nichts. „Das ist kein Zustand“, so der Weisenheimer. Laut Lindenblatt forderte die zuständige Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim die Baufirma und die Kreisverwaltung Bad Dürkheim bereits dreimal auf, diese Schäden zu beseitigen – ohne Reaktion. In einem weiteren Schreiben sei eine Frist bis 27. März gesetzt und der Rastplatz von der Baufirma in Ordnung gebracht worden, sagte er.

Ratsmitglied Sabine Zimmermann (SPD) monierte, dass die Pflastersteine im Neuweg, die herausgenommen und neu verlegt wurden, nicht mit Sand ausgefugt worden seien. Radfahrer könnten hier stürzen und schwere Fahrzeuge würden die nicht befestigten Steine beschädigen. Nach Angaben der Verwaltung sollten diese Mängel jetzt behoben werden. Außerdem habe die Deutsche Glasfaser, mit der Inexio 2020 fusionierte, eine andere Baufirma mit den Arbeiten beauftragt, erklärte Lindenblatt.