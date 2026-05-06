Der geplante Glasfaserausbau in Bobenheim am Berg nimmt eine neue Wendung: Nach dem Ausstieg der Deutschen Glasfaser übernimmt die Firma Mawacon.

Die Gemeinde Bobenheim am Berg hatte vor einigen Jahren mit der Deutschen Glasfaser einen Kooperationsvertrag zur Verlegung von Glasfaserkabeln abgeschlossen. Doch hat das Unternehmen den Vertrag auslaufen lassen. Die Gemeinde habe keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, so Bürgermeister Jürgen Schneider in einer Sitzung des Gemeinderats. Wie er berichtete, informierte die Deutsche Glasfaser nur die Gemeinde darüber, dass sie in Bobenheim am Berg nicht tätig werde – nicht jedoch die Bürgerinnen und Bürger.

Nun steigt Mawacon in den Ausbau ein. Das bestätigte Geschäftsführer Dzevad Corhamzic auf Nachfrage. Das Unternehmen stehe vor dem Baustart. Er gehe davon aus, dass spätestens Ende Mai „der Bagger rollt“.

Wo wurde schon gebaut?

Im Gemeinderat herrschte Unsicherheit darüber, ob Mawacon wisse, wo bereits Kabel verlegt wurden. Niemand wisse, ob und wo Mitarbeiter der von der Deutschen Glasfaser beauftragten Subunternehmen tätig gewesen seien. Es sei damals lediglich eine Straße geöffnet worden, berichtet Corhamzic. Diese Pläne lägen der Firma Mawacon vor.

Als Nachteil bei Mawacon wurde im Gemeinderat angeführt, dass deren Infrastruktur keinen Open Access bietet; das heißt, Kundinnen und Kunden müssen bei Mawacon bleiben und haben nicht die technischen Voraussetzungen, um später zu einem anderen Anbieter zu wechseln, so Bernd Eisenbarth (FWG) und Schneider im Gemeinderat.

Die einzige Alternative sei, weiterhin Kupferkabel zu nutzen oder – wenn man nicht mehr bei Mawacon bleiben wolle – wieder auf Kupferkabel umzusteigen. Das bestätigt der Mawacon-Geschäftsführer. Er betont, die Preise seines Unternehmens würden von der Bundesnetzagentur geprüft und seien marktgerecht. Außerdem habe Mawacon einen eigenen Stördienst.

Wie Schneider mitteilte, bietet die Firma am Donnerstag, 7. Mai, 19 Uhr, einen Informationsabend im Dorfgemeinschaftshaus an.