Die Hauptstraße in Leistadt kann zwar seit Mittwoch wieder befahren werden, jedoch sind nach Angaben der Stadtverwaltung in Bad Dürkheim noch kleinere Tiefbauarbeiten in den kommenden Tagen erforderlich. Deshalb seien weitere, zeitlich begrenzte Straßensperrungen nötig. Zwischen dem 22. und 24. April wird die Straße Am Brandweiher voll gesperrt, am 24. und 25. April erfolgt im Bereich Berntal eine halbseitige Sperrung. Von 27. bis 28. April ist die Kallstadter Straße voll gesperrt, am 29. und 30. April kommt es in der Waldstraße zu einer halbseitigen Sperrung. Ebenfalls am 29. und 30. April 2026 wird die Freinsheimer Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird laut Stadtverwaltung jeweils entsprechend ausgeschildert.