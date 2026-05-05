Der Glasfaserausbau durch das Unternehmen Mawacon ist in Weisenheim am Berg zu 30 Prozent abgeschlossen. Das teilt Geschäftsführer Dzevad Corhamzic auf Nachfrage mit. Die Gemeinde hatte im vergangenen September einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit Mawacon abgeschlossen. Dabei ging es um den östlichen Teil von Weisenheim am Berg, der nicht beim geförderten Breitbandprojekt des Landkreises berücksichtigt werden konnte. Nach Angaben von Corhamzic werde das Projekt in etwa vier Monaten abgeschlossen sein. Nach seinen Angaben gebe es einen engen Austausch mit Bürgermeister Edmund Müller (BfW) sowie dem Bauamt der Verbandsgemeinde.