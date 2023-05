Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das vorläufige Ergebnis der Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser in der Verbandsgemeinde Freinsheim steht fest. In drei Ortsgemeinden ist der Ausbau bereits sicher. In zwei Orten geht die Kundenwerbung für einen Glasfaseranschluss in die Verlängerung.

Am 7. Februar war die Nachfragebündelung in den Orten gestartet, die offiziell am 7. Mai enden soll. Doch das nimmt die Deutsche Glasfaser aufgrund der zähen Werbeaktion nicht mehr so genau.