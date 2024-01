Der Kreis sieht die Bedingungen für eine Zuschussverlängerung bis zum 31. März an Inexio erfüllt. Der Bockenheimer Bürgermeister hatte die Lage anders bewertet.

Es sei dem Kommunikationsunternehmen gelungen, alle Bockenheimer Haushalte (mit Ausnahme des Gewerbegebiets), die im geförderten Ausbaubereich liegen und die außerdem vor drei Jahren einen Glasfaseranschluss abgeschlossen hätten, an das neue Glasfasernetz anzuschließen. Das sagten Landrat Hans Ulrich Ihlenfeld (CDU) sowie die Leiterin der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen bei der Kreisverwaltung, Elke Thomas, am Montag auf Anfrage. Die Fertigstellung der Arbeiten in mindestens einer Gemeinde – in diesem Fall Bockenheim – war Voraussetzung für eine Verlängerung der Ausbauzuschüsse.

Inexio hatte den Zuschlag für den geförderten Breitbandausbau im Kreis erhalten. Bereits im Sommer 2020 begannen vielerorts die Arbeiten und sollten bis zum Jahresende 2021 abgeschlossen werden. Doch kam es immer wieder zu Verzögerungen. Der Bockenheimer Bürgermeister Günther Bechtel (SPD) hatte in einem RHEINPFALZ-Interview erklärt, der Anschluss aller Haushalte an die Glasfaserversorgung in der Gemeinde sei noch immer nicht abgeschlossen.

Weitere Verlängerung in Aussicht

Eine weitere Verlängerung der Bundesmittel bis Ende September stellt der Kreis in Aussicht, wenn es Inexio schafft, dass bis zum März 2024 die Glasfaser-Hausanschlüsse einer weiteren Gemeinde vollständig in Betrieb gehen. Hier gebe es noch keine Festlegung, welche Gemeinde dies sein werde, so Thomas. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, wird der Abschlusstermin für das Projekt auf Ende September verlängert. Hauptzuschussgeber bei dem Glasfaserförderprojekt ist der Bund, der 50 Prozent, also knapp 25 Millionen Euro übernimmt. Danach folgen das Land mit 40 und die Kommunen mit zehn Prozent.