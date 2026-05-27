Bis zum 30. Juni hat Inexio Zeit, alle geförderten Breitband-Anschlüsse im Kreis zu aktivieren. Wie ist der Stand in der Region? Ein Überblick.

Bis Ende Juni will Inexio alle Anschlüsse im geförderten Ausbaugebiet in Betrieb nehmen. Dies betreffe die 9100 A-Adressen und mehr als 5200 B-Adressen. Alle Kunden, deren vorherige Verträge auslaufen und bei denen ein Termin für einen Haushanschluss möglich gewesen sei, habe man bis dahin am Netz, erklärt Thomas Schommer, Pressesprecher bei Inexio/Deutsche Glasfaser. Mit dem Kreis müsse man nur noch einen Termin finden für die Übergabe der finalen Dokumentation. Diese ist für die Fördermittelgeber des 50-Millionen-Euro-Projekts wichtig.

„Termin ist sportlich“

Laut Kreisverwaltung hat nach dem Bund auch das Land der Fristverlängerung bis zum 30. Juni zugestimmt. Bislang sind Fördergelder in Höhe von 36 Millionen Euro an Inexio geflossen.

„Ich halte den Termin für sportlich“, sagt Jörg Heidemann, Büroleiter der VG Freinsheim. Er habe den Eindruck, dass die Luft derzeit raus sei bei Inexio, was die Erledigung der Restarbeiten betreffe. „Deshalb ist der 30.6. ehrgeizig, aber nicht unmöglich“, meint er. Über die tatsächliche Inbetriebnahme der Anschlüsse erhalte man innerhalb der Freinsheimer Verwaltung keine Rückmeldung. Man sehe nur, dass die baulichen Arbeiten teilweise noch nicht abgeschlossen sind.

„Definitiv nicht“ eingehalten werde der Termin sicherlich für alle Anschlüsse westlich der Bahnlinie in Freinsheim, so Heidemann. Hier hatte das Unternehmen umgeplant und eine Anbindung über Ungstein angestrebt. Doch dies scheint ebenfalls nicht so schnell zu klappen, obwohl Inexio betont hatte, die Kunden könnten im Laufe des Januars ihre Anschlüsse nutzen. Doch sehr wahrscheinlich hängt das Problem an der Backbone-Trasse, die das Signal nach Ungstein bringen soll. In Ungstein wiederum ist die Firma Mawacon auf privatwirtschaflticher Basis tätig. Die Trasse soll nach Angaben des Unternehmens durch die Glasfaserarbeiten in Bobenheim und Weisenheim am Berg Richtung Ungstein verlegt werden. Inexio hatte sich hierzu nicht geäußert.

Laut Heidemann werde vereinzelt noch in Bobenheim am Berg (Leininger Straße und Karlbacher Straße) sowie in Dackenheim und Herxheim am Berg gebaut. Es gehe insbesondere um Mängelbeseitigungen sowie um die Verlegung von Hausanschlüssen. In Weisenheim am Berg seien die Bauarbeiten abgenommen worden. Hier stehe wie im Osten von Freinsheim die Fertigstellung der Hausanschlüsse und deren Aktivierung an. In Weisenheim am Sand sei der Hausanschluss an der Grundschule fertig. In Kallstadt müssten die Oberflächen der wiederhergestellten Wege noch abgenommen werden.

Letzte große Maßnahme läuft

In Bad Dürkheim läuft derzeit die „letzte große Tiefbaumaßnahme“ für den geförderten Glasfaserausbau, wie der zuständige Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung, Marcus Brill, erklärt. Die Baustelle erstreckt sich vom Anfang der Fußgängerzone in der Mannheimer Straße über die Kur-Apotheke bis zum Bahnhofsplatz. Abgeschlossen sollen die Arbeiten bis zum Filmfrühling sein, der Ende Mai beginnt. Die letzten Maßnahmen seien zwischen die Dürkheimer Festivitäten gelegt worden, so Brill: Winzerpicknick, Stadtfest und eben Filmfrühling. In dieser Zeit wurde auch die Etappe vom Domiciliahaus bis zum Rathaus erledigt.

Ganz abgeschlossen ist der Breitbandausbau aber auch nach der letzten großen Maßnahme noch nicht. Laut Brill fehlt noch die eine oder andere Straßenquerung. Auch müsse immer mal wieder ein Kopfloch ausgehoben werden, um bei den einzelnen Anschlusspunkten nachzubessern. Mittlerweile sei die vierte Tiefbaufirma des Projekts in der Kurstadt bei der Arbeit. „Die macht einen sehr guten Job“, lobt Brill. Allerdings sei von den Vorgängerfirmen nicht alles und überall sauber dokumentiert worden.

Viele Nachfragen gibt es laut Brill derzeit von Bürgern, die als sogenannte B-Adresse an den Strecken des geförderten Ausbaus liegen, aber noch nicht angeschlossen sind. Sein Stand sei, dass der Fokus derzeit auf den A-Adressen liege, so Brill. Thomas Schommer betont indes, dass „A- und B-Adressen“ gleichermaßen aktiviert werden. Möglicherweise gebe es aber kein eigenes „Reporting“ gegenüber dem Landkreis bei den B-Adressen.

Keine Gemeinde komplett fertig

„Ich bin nach wie vor vorsichtig optimistisch, aber ich glaube nicht, dass in vier bis sechs Wochen alles fertig wird“, sagt Bauamtsleiter Stefan Schneider. Er gehe davon aus, dass es derzeit keine Gemeinde in der Verbandsgemeinde Wachenheim gibt, die bereits komplett fertig ist. Derzeit seien Arbeitstrupps vor allem in Ellerstadt unterwegs, die immer wieder Lücken in der Versorgung finden und diese beheben müssen.

Die Verbandsgemeinde Wachenheim sei ebenso wie die Bürger betroffen. So seien die beiden Schulen in der Verantwortung der VG, die Grundschulen Ellerstadt und Friedelsheim-Gönnheim, noch nicht angeschlossen. Den Anschluss der Wachenheimer Grundschule regelt der Kreis über die Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim. Für die Grundschulen Ellerstadt und Friedelsheim-Gönnheim gebe es jetzt aber einen Termin – noch vor Ablauf der Frist.