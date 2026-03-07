Weil Glasfaserkabel unter der Bahnlinie verlegt werden, wird die Zufahrt zum Gewerbegebiet am Alten Galgen ab Montag, 9. März, von der Friedelsheimer Straße/L525 für etwa zwei Wochen gesperrt.

Während der Sperrung wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Diese führt über die Friedelsheimer Straße, den Römerweg und die Bahnhofstraße ins Gewerbegebiet. Weil die Umleitung für beide Fahrtrichtungen gilt, muss im Römerweg und in einem Teil der Bahnhofstraße ein beidseitiges absolutes Halteverbot eingerichtet werden. Das teilt die Verbandsgemeinde auf ihrer Website mit. Auch Lkw dürfen in dieser Zeit die Strecke nutzen. Beide Ladepunkte für E-Fahrzeuge im Gewerbegebiet müssen in dieser Zeit ebenfalls gesperrt werden.