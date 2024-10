Inexio hat einen neuen Zeitplan für den geförderten Breitbandausbau im Kreis Bad Dürkheim vorgelegt. Trotz weiterer Verzögerungen will Inexio 25 Millionen Euro.

Seit drei Jahren ist das Ende des geförderten Glasfaserausbaus im Landkreis Bad Dürkheim überfällig. Das Großprojekt mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von knapp 50 Millionen Euro soll von Bund, Land sowie den Kommunen im Kreis Bad Dürkheim gefördert werden. Doch Inexio hat es nicht geschafft, das Projekt, das im Juli 2020 begann, innerhalb der vereinbarten Zeit fertigzustellen.

Der Kreis Bad Dürkheim hat eine Fristverlängerung für die Auszahlung von Zuschüssen an diverse Bedingungen geknüpft. Zuletzt war von einer Anschlussquote in Höhe von 40 Prozent die Rede. Doch von mehr als 9000 Adressen sind seit Beginn des Projekts im Jahr 2020 nur 684 in Betrieb. Das sind 7,5 Prozent.

