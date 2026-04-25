Die Glasfaser Plus will ab Sommer in Freinsheim Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus bauen. Die Zusage ist nicht an das Erreichen von Quoten geknüpft. Wie läuft das ab?

Die Glasfaser Plus will ab Sommer in Freinsheim Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus bauen. Dazu hat das Unternehmen mit Vertretern der Stadt Freinsheim am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Rund 2650 Haushalte sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Glasfaser Plus, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, ein australischer Fondsverwalter, war zuvor bereits in Weisenheim am Sand tätig.

„Ein Glasfaser-Anschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein wie der Zugang zu Strom und Wasser. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der gemeinsamen Erklärung den Start des Glasfaser-Ausbaus ermöglicht haben und so unseren Bürgerinnen und Bürgern in naher Zukunft schnelles, zuverlässiges Internet bieten können“, sagte Bürgermeister Jochen Weisbrod bei der Unterzeichnung.

Interessenten müssen selbst aktiv werden

Man sei mit dem Ziel angetreten, den ländlichen sowie klein- und mittelstädtischen Raum durch Glasfaser-Anschlüsse zu digitalisieren. „Freinsheim ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein“, sagte Benjamin Roll, Koordinator bei Glasfaser Plus. Gerd Schäfer, Regionalmanager bei der Telekom, betonte, dass die Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten geknüpft sei. Deshalb müssten alle Interessierten selbst aktiv werden und einen Glasfaser-Anschluss buchen. Wenn ein Anschluss bei der Telekom gewünscht sei, sei dies direkt online, im T-Shop oder im Fachhandel möglich.

Die Glasfaser Plus will die jeweiligen Immobilien während der Ausbauphase kostenfrei anschließen. Benötigt werde in diesem Fall lediglich eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil die Arbeiten dafür auf Privatgrund geschehen, teilte das Unternehmen mit. Die Beauftragung funktioniere so: Bei einem Telekommunikationsanbieter wird einen Glasfaser-Tarif gebucht. Dieser wiederum nimmt Kontakt mit der Glasfaser Plus auf und kümmert sich um die Genehmigung und die Details. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben.