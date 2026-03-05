Die Freinsheimer, die westlich der Bahnüberführung in der Bahnhofstraße wohnen, warten immer noch auf den Glasfaseranschluss von Inexio. Dabei hätte der eigentlich längst erfolgen müssen – trotz der vom Unternehmen im Januar kommunizierten Umplanung.

Das Glasfaserkabel hätte eigentlich unter der Bahnlinie durchgeführt werden sollen. Inexio entschied sich im geförderten Ausbau aber dann dazu, die Kunden über Ungstein anzuschließen. „Das ist einfacher“, hatte Inexio-Sprecher Thomas Schommer im Januar erklärt. Jedoch habe das Kabel wegen des Winterwetters nicht verlegt werden können. Deshalb habe es eine Verzögerung gegeben. Im Laufe des Januars würden die Kunden aber angeschlossen, stellte er in Aussicht.

Warum warten dann die Bewohner westlich der Bahnüberführung Anfang März immer noch auf Glasfaser? Es sei zu Lieferengpässen bei einer benötigten Technikkomponente gekommen, teilte Schommer auf Nachfrage mit. Sobald die Komponenten da seien, könnten „in wenigen Tagen“ die restlichen Installationsarbeiten durchgeführt werden. Dann sei es auch möglich, die Kunden zu aktivieren.