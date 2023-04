Die Deutsche Glasfaser ist zufrieden mit dem Verlauf des privatwirtschaftlichen Breitbandausbaus in der Region. „Die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der VG Freinsheim sind gut“, sagte ein Sprecher der Glasfaser mit Blick auf die Bauarbeiten in Erpolzheim, wo es beim Start im Februar Probleme mit der Tiefbaumethode gegeben hatte.Hier seien inzwischen alle Probleme ausgeräumt. Im Juni startet der Breitbandausbau in Weisenheim am Sand. Am Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, findet dazu ein Info-Abend im Vereinsheim des SV Weisenheim am Sand statt. In Bobenheim am Berg geht es im August weiter.

Ellerstadt kurz vor dem Anschluss

In Ellerstadt seien die innerörtlichen Bauarbeiten abgeschlossen. Es stünden noch fünf Bahnquerungen an, bei denen noch auf eine Genehmigung gewartet werde. Danach könnten die verbleibenden Reststücke gebaut werden und die Anschlüsse ans Netz gehen. Ellerstadts Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) zog auf Anfrage ein positives Fazit. „Das ist gut gelaufen“, sagte sie. Man habe gut mit der Baufirma zusammengearbeitet. Der geförderte Ausbau zuvor sei schleppender gewesen.