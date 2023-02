In der Innenstadt haben die Arbeiten zum geförderten Breitbandausbau durch Inexio begonnen. Derzeit ist die beauftragte Firma Dasenbrock im Bereich Stadtplatz dabei, die Gehwege aufzureißen und die Leerrohre für das Glasfaser zu verlegen. Die Bauarbeiten werden dann auch am Römerplatz fortgeführt, wie Breitbandbeauftragter Marcus Brill auf Anfrage mitteilte. Die Bauarbeiten sollen in diesem Bereich bis zum 15. Februar abgeschlossen sein, damit weder für die Gastronomie noch für Veranstaltungen Einschränkungen entstehen.